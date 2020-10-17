Симптом – боль в крестце

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Симптом – боль в крестце

Новое сообщение Grafty » 17 окт 2020, 19:07

Если болит в этой области – https://docdoc.ru/doctor/simptomy/bol-v-krestce не стоит терпеть. Обращайтесь к врачу. Спец поможет вам!


Grafty
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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