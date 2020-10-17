Как лечить саркоидоз

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Как лечить саркоидоз

Новое сообщение Inna Kris » 17 окт 2020, 19:09

Интересует, как это лечится и кем.


Inna Kris
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Re: Как лечить саркоидоз

Новое сообщение Grafty » 17 окт 2020, 19:10

Вот здесь https://docdoc.ru/treatment/lechenie-sarkoidoza можете узнать, как и что, там же есть врачи, к которым можно записаться на прием.
Grafty
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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