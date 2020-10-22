Grafty » 22 окт 2020, 15:50

Inna Kris писал(а): Хочу записать маму на обследование. Подскажите кардиолога.

Могу сказать, что есть мед. сайт https://tmn.docdoc.ru/doctor/kardiolog и тут легко выбрать кардиолога в своем городе.