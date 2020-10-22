Кардиологические проблемы
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Кардиологические проблемы
Хочу записать маму на обследование. Подскажите кардиолога.
- Inna Kris
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:07
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Re: Кардиологические проблемы
Inna Kris писал(а):Хочу записать маму на обследование. Подскажите кардиолога.
Могу сказать, что есть мед. сайт https://tmn.docdoc.ru/doctor/kardiolog и тут легко выбрать кардиолога в своем городе.
- Grafty
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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