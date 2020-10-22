Кардиологические проблемы

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Кардиологические проблемы

Новое сообщение Inna Kris » 22 окт 2020, 15:49

Хочу записать маму на обследование. Подскажите кардиолога.


Inna Kris
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Re: Кардиологические проблемы

Новое сообщение Grafty » 22 окт 2020, 15:50

Inna Kris писал(а):Хочу записать маму на обследование. Подскажите кардиолога.

Могу сказать, что есть мед. сайт https://tmn.docdoc.ru/doctor/kardiolog и тут легко выбрать кардиолога в своем городе.

Grafty
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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