Набор веса

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Набор веса

Новое сообщение Grafty » 22 окт 2020, 15:55

Такой симптом как набор веса https://docdoc.ru/doctor/simptomy/nabor-vesa не следует обходить стороной, ведь может развиться множество заболеваний. Обращайтесь к врачам вовремя.


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Re: Набор веса

Новое сообщение Iglov » 23 окт 2020, 21:42

ок - уговорили
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Re: Набор веса

Новое сообщение VikiSamva » 16 авг 2022, 17:59

У кого большой вес, стараются от него избавится, полнота мешает многим людям и со здоровьем проблемы, да и выглядеть хочется привлекательной. Свой вес сбрасывала с помощью https://aptstore.ru/catalog/dieta-sport-pitanie/vse-dlya-snizheniya-vesa/modelform-30-kapsuly-30-d-pokhudeniya-42174/ С ними урегулировала аппетит, улучшилось самочувствие, конечно же ушел лишний вес.
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