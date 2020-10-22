Набор веса
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Набор веса
Такой симптом как набор веса https://docdoc.ru/doctor/simptomy/nabor-vesa не следует обходить стороной, ведь может развиться множество заболеваний. Обращайтесь к врачам вовремя.
- Grafty
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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Re: Набор веса
ок - уговорили
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Iglov
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 22:22
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Re: Набор веса
У кого большой вес, стараются от него избавится, полнота мешает многим людям и со здоровьем проблемы, да и выглядеть хочется привлекательной. Свой вес сбрасывала с помощью https://aptstore.ru/catalog/dieta-sport-pitanie/vse-dlya-snizheniya-vesa/modelform-30-kapsuly-30-d-pokhudeniya-42174/ С ними урегулировала аппетит, улучшилось самочувствие, конечно же ушел лишний вес.
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VikiSamva
- Фанат
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- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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