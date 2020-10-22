Нужен врач
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Нужен врач
Подскажите. Хочу поговорить с психологом.
- Inna Kris
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:07
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Re: Нужен врач
Inna Kris писал(а):Подскажите. Хочу поговорить с психологом.
Смотря какая у вас проблема. Но могу сказать, что на мед. сайте https://sochi.docdoc.ru/doctor/psiholog есть врачи, к которым можно обратиться. Есть отзывы, которые помогут вам решить, к кому идти на прием.
- Grafty
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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