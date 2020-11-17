решения для людей

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решения для людей

Новое сообщение АЛЯ ВИКТОРОВНА » 17 ноя 2020, 11:37

Друг ушел на карантин, а я теперь боюсь даже выходить на улицу, трогать предметы общественного пользования, есть какое-то решение?


АЛЯ ВИКТОРОВНА
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 12:49
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