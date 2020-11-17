решения для людей
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решения для людей
Друг ушел на карантин, а я теперь боюсь даже выходить на улицу, трогать предметы общественного пользования, есть какое-то решение?
- АЛЯ ВИКТОРОВНА
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 12:49
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