щели между зубами

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щели между зубами

Новое сообщение АЛЯ ВИКТОРОВНА » 19 ноя 2020, 11:07

У меня между зубами образовались щели. В школе постоянно игралась спичками, и засовывала их между зубов. Сейчас поняла что не красиво так ходить и хотела бы убрать этот дефект.


АЛЯ ВИКТОРОВНА
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Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 12:49
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Re: щели между зубами

Новое сообщение Славик Мокеев » 22 ноя 2020, 17:15

Центр Израильской Стоматологии в Киеве заниматься реставрацией зубов качественно и на долго. Компания «ЦИС» поможет вашим зубам стать красивыми и здоровыми в любое время. Такая реставрация эффективна при наличии сколов, трещин или промежутков между зубами. Метод реставрации композитными материалами проводится в ходе одного посещения врача-стоматолога, также возможно сделать несколько зубов за один визит.если имеется скол или требуются канальные работы, провести коррекцию можно, не снимая целиком материал.

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Славик Мокеев
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 21:58
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