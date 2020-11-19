щели между зубами
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щели между зубами
У меня между зубами образовались щели. В школе постоянно игралась спичками, и засовывала их между зубов. Сейчас поняла что не красиво так ходить и хотела бы убрать этот дефект.
- АЛЯ ВИКТОРОВНА
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 12:49
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Re: щели между зубами
Центр Израильской Стоматологии в Киеве заниматься реставрацией зубов качественно и на долго. Компания «ЦИС» поможет вашим зубам стать красивыми и здоровыми в любое время. Такая реставрация эффективна при наличии сколов, трещин или промежутков между зубами. Метод реставрации композитными материалами проводится в ходе одного посещения врача-стоматолога, также возможно сделать несколько зубов за один визит.если имеется скол или требуются канальные работы, провести коррекцию можно, не снимая целиком материал.
- Славик Мокеев
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 21:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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