Лечение наркомании
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Лечение наркомании
Приветствую, вас. Лучший друг начал употреблять наркотики и мне нужна ваша консультация и помощь, чтобы выбрать клинику для обращения. Расскажите, какие медицинские учреждения вам уже приходилось посещать в Екатеринбурге?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Лечение наркомании
Добрый день. Лечила брата-наркомана, который отказывался от помощи и мы решили его записать с мамой на консультацию и осмотр к наркологу. Советую вам прямо сейчас заглянуть сюда https://nezavisimost66.ru и прогуляться по страницам сайта, а потом только, если останутся вопросы – задать их администратору. Нужно отчаянно бороться за жизнь и здоровье близких вам людей и поэтому, я не смогла остаться равнодушной и пройти мимо сообщения. Захотелось отписаться и помочь вам советом, сразу поделиться ссылкой на сайт и она в любом случае пригодится и поможет принять правильное решение.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Лечение наркомании
Клинику для этого нужно выбирать очень внимательно, потому что там должны работать только настоящие специалисты, а не какие-то шарлотаны. иниче еще хуже буддет.
- Lex
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 19:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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