Стоматология
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Стоматология
Появились проблемы с челюстью, пришлось вырвать пару зубов. Сейчас их отсутствие очень сильно заметно, поэтому ищу варианты по устранению этого изъяна. Кто подскажет, как лучше решить эту проблему?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка
Вариантов в данном случае немного: это или протезирование или установка имплантов. И выбор вам придется делать исключительно по вашим финансовым возможностям. Папе была заказана имплантация зубов Калининград , он остался очень доволен, сейчас может есть все что ему захочется. А мама делать такое побоялась и ходит с протезами, а их периодически менять надо, поскольку изнашиваются они гораздо быстрее имплантов.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Стоматология
пару вырваных зубов это конечно жесть полная, что я еще могу вам сказать. Сочувствую вам очень сильно. Сам боюсь зубы вырывать.
- Lex
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 19:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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