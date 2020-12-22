Нужна реабилитация

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Нужна реабилитация

Новое сообщение Laluna » 22 дек 2020, 14:07

Перенесла очень серьезную операцию на опорно-двигательный аппарат, врачи сказали нужен центр реабилитации, что б восстановление было более быстрым, посоветуйте.


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Laluna
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 22 дек 2020, 16:29

У меня мама тоже перенесла несколько операций, после неудачного падения зимой, поскользнулась. Нас сразу после рентгена предупредили, что все очень серьезно, после операций долго лечили в больнице, а потом врач тоже посоветовал обратиться в реабилитационный центр, мама нашла себе тут https://med-pension.ru . Провела там пол года и теперь как новенькая, почти. Работает над собой до сих пор, но результат есть.
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Неваляшка
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Re: Нужна реабилитация

Новое сообщение Murena » 05 апр 2023, 09:55

Если интересно, вот цены на реабилитацию после инсульта в Гармония здоровья https://harmony-health.com.ua/ru/service/rehabilitation/reabilitatsiya-posle-insulta/ . Думаю можете заодно и проконсультироваться с ними, чтобы понимать подходит ли вам этот медицинский центр или нет. Лучше проверять все варианты, мало ли какой будет для вас спасительным по итогу!
Murena
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