Нужна реабилитация
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Нужна реабилитация
Перенесла очень серьезную операцию на опорно-двигательный аппарат, врачи сказали нужен центр реабилитации, что б восстановление было более быстрым, посоветуйте.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка
У меня мама тоже перенесла несколько операций, после неудачного падения зимой, поскользнулась. Нас сразу после рентгена предупредили, что все очень серьезно, после операций долго лечили в больнице, а потом врач тоже посоветовал обратиться в реабилитационный центр, мама нашла себе тут https://med-pension.ru . Провела там пол года и теперь как новенькая, почти. Работает над собой до сих пор, но результат есть.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Нужна реабилитация
Если интересно, вот цены на реабилитацию после инсульта в Гармония здоровья https://harmony-health.com.ua/ru/service/rehabilitation/reabilitatsiya-posle-insulta/ . Думаю можете заодно и проконсультироваться с ними, чтобы понимать подходит ли вам этот медицинский центр или нет. Лучше проверять все варианты, мало ли какой будет для вас спасительным по итогу!
- Murena
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 авг 2022, 04:48
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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