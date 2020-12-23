Уход за пожилыми

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Уход за пожилыми

Новое сообщение Неваляшка » 23 дек 2020, 10:57

Вчера звонила сестра, которая осталась в Екатеринбурге, вся на эмоциях: бабушке поставили серьезный диагноз, она собралась в хоспис. Сестра плачет, пытается ее уговорить не уходить, не получается, просит помощи у меня. Как мне найти нужные слова?


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Неваляшка
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Новое сообщение Laluna » 23 дек 2020, 12:20

Судя по вашему сообщению, вы сейчас находитесь от Екатеринбурга далеко и возвращаться не собираетесь. То есть, даже если вы бабушке позвоните, от себя лично вы ничего пообещать не можете, а за других обещать нельзя. В вашем случае разумным решением будет вот тут https://hospis-msk.ru подобрать бабушке лучший хоспис, раз она этого хочет и дать понять сестре, что это не ее решение и она не может на него влиять.
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Laluna
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