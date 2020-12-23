Уход за пожилыми
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Уход за пожилыми
Вчера звонила сестра, которая осталась в Екатеринбурге, вся на эмоциях: бабушке поставили серьезный диагноз, она собралась в хоспис. Сестра плачет, пытается ее уговорить не уходить, не получается, просит помощи у меня. Как мне найти нужные слова?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Судя по вашему сообщению, вы сейчас находитесь от Екатеринбурга далеко и возвращаться не собираетесь. То есть, даже если вы бабушке позвоните, от себя лично вы ничего пообещать не можете, а за других обещать нельзя. В вашем случае разумным решением будет вот тут https://hospis-msk.ru подобрать бабушке лучший хоспис, раз она этого хочет и дать понять сестре, что это не ее решение и она не может на него влиять.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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