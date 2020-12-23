Неваляшка » 23 дек 2020, 10:57

Вчера звонила сестра, которая осталась в Екатеринбурге, вся на эмоциях: бабушке поставили серьезный диагноз, она собралась в хоспис. Сестра плачет, пытается ее уговорить не уходить, не получается, просит помощи у меня. Как мне найти нужные слова?