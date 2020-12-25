Что взять от простуды и вирусов?
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Что взять от простуды и вирусов?
- Con
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 17:27
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Re: Что взять от простуды и вирусов?
Con писал(а):Едем с семье на лыжи кататься, да и вообще в горы на пару недель. Хочу какую-то аптечку собрать на всяких случай. Что лучше взять от простуды и всяких вирусов. Есть какие-то хорошие лекараства или нет? Что скажете?
Мы вот тоже хотели поехать на лыжи, но с этим коронавирус остались дома. А вы не боитесь ехать в горы? Там же тоже можно подцепить вирус. Как по мне то стремно сейчас куда-то ездить.
- Kolla
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 22:39
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Re: Что взять от простуды и вирусов?
Kolla писал(а):Мы вот тоже хотели поехать на лыжи, но с этим коронавирус остались дома. А вы не боитесь ехать в горы? Там же тоже можно подцепить вирус. Как по мне то стремно сейчас куда-то ездить.
Та не известно где еще опасней. Тут сняли дом, своя кухня. Так что заразиться в городе побольше "возможностей". Давайте в горы и ничего не выдумывайте, только аптечку собирете.[/size]
- Con
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 17:27
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Re: Что взять от простуды и вирусов?
Con писал(а):Едем с семье на лыжи кататься, да и вообще в горы на пару недель. Хочу какую-то аптечку собрать на всяких случай. Что лучше взять от простуды и всяких вирусов. Есть какие-то хорошие лекараства или нет? Что скажете?
Хочу сказать, что правильно делаете что собираете аптечку, потому что бывает всякое ОРВИ приходит очень неожиданно и вроде бы надо какую-то таблетку выпить, а в горном селе может даже аптеки не бить.
Вам бы желательно купить какое-то жаропонижающие и конечно же что-то из интерферонов, вот без них просто никак.
Интерферон это белок, которые уничтожает заражённые клетки и не дает вирус разрастаться в организме. Сейчас есть большой выбор интерферонов https://www.apteka24.ua/medikamenty/imm ... terferony/ Кстати чем раньше вы приймете какой-то интерферон, тем лучше. Не забываем еще что они еще имеют иммуномодулирующие свойства.
- Lex
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 19:00
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