Con писал(а): Едем с семье на лыжи кататься, да и вообще в горы на пару недель. Хочу какую-то аптечку собрать на всяких случай. Что лучше взять от простуды и всяких вирусов. Есть какие-то хорошие лекараства или нет? Что скажете?

Хочу сказать, что правильно делаете что собираете аптечку, потому что бывает всякое ОРВИ приходит очень неожиданно и вроде бы надо какую-то таблетку выпить, а в горном селе может даже аптеки не бить.

Вам бы желательно купить какое-то жаропонижающие и конечно же что-то из интерферонов, вот без них просто никак.

Интерферон это белок, которые уничтожает заражённые клетки и не дает вирус разрастаться в организме. Сейчас есть большой выбор интерферонов https://www.apteka24.ua/medikamenty/imm ... terferony/ Кстати чем раньше вы приймете какой-то интерферон, тем лучше. Не забываем еще что они еще имеют иммуномодулирующие свойства.