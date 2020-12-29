съёмные протезы
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съёмные протезы
Моя бабушка уже давно мучается с дешёвой вставной челюстью. Долго искал где можно купить ей новую и хорошую, так вот мне посоветовали обратиться в стоматологию https://cis.ua/protezirovanie-zubov/semnye-protezy/ cis.ua . Рассказал им за эту проблему, привели бабушку и они сделали все в лучшем виде. Всего спустя несколько сеансов к стоматологу она стала опять обладателем хорошей и качественной челюсти. За полгода использования она снимает ее только на ночь, никаких следов натирания нет и говорит что она как своя родная. Конечно, это такое дело что лучше не экономить, а один раз сделать и носить оставшиеся годы.
- Egor Smolin
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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Re: съёмные протезы
У меня отец так же сделал и отлично получилось
отсутствие новостей - это уже хорошая новость
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sasha5060
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 янв 2021, 14:49
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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