Неваляшка » 05 янв 2021, 11:47

Здравствуйте. Я хочу купить экспресс-тест на коронавирус, чтобы проверить заразилась я или нет. Симптомы похожи и поэтому, я очень волнуюсь. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда именно стоит заглянуть, чтобы купить экспресс-тесты на коронавирус?