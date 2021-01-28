Оснащение кабинета диетолога
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Оснащение кабинета диетолога
Всем привет, кто сталкивался с лишним весом на почве стресса? Развелась с мужем, очень его любила, на этом фоне начала горе «заедать». Сейчас, когда прошло полгода, остановилась, села на диету, но вес не уходит. Вот думаю, это стресс до сих пор или же какие-то нарушения в организме?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Оснащение кабинета диетолога
Привет, ну тут может быть и тот фактор и другой, вам бы к диетологу хорошему сходить. Я когда с лишними килограммами боролась, отправилась к врачу, в оснащение кабинета диетолога входил какой-то специальный сканер для тела. Процедура быстрая, а результаты оказались занимательными, стресс был причиной, как-то аппарат это вылечил. Стресс действительно был, с работой связан, в результате уволилась и уже через три месяца солидно так похудела.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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