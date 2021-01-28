Неваляшка » 28 янв 2021, 10:23

Всем привет, кто сталкивался с лишним весом на почве стресса? Развелась с мужем, очень его любила, на этом фоне начала горе «заедать». Сейчас, когда прошло полгода, остановилась, села на диету, но вес не уходит. Вот думаю, это стресс до сих пор или же какие-то нарушения в организме?