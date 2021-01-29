Laluna » 29 янв 2021, 10:53

Приветствую, вас. В больницу необходимо заказать аппарат биорезонансной диагностики и сделать это до конца месяца. Хочу выполнить как можно скорее поручение главврача и мне нужен ваш совет. Услугами, какой компании воспользоваться, чтобы купить этот аппарат?