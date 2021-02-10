Инвалид

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Инвалид

Новое сообщение Flipshaz » 10 фев 2021, 22:11

Кто может подсказать как и где можно сделать протез для инвалида?


Flipshaz
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 янв 2021, 23:08
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Re: Инвалид

Новое сообщение Dkinaret » 10 фев 2021, 22:13

Вообще есть и гос учреждений, которые делают под заказ протезы , но следует в очереди немало простоять
Dkinaret
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:46
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Re: Инвалид

Новое сообщение Selefab » 10 фев 2021, 22:21

Намного проще и быстрее обратиться в фирму https://prometr.org/patients/howto/ и в итоге у вас будет протез качественный. К тому же все делают под заказ и поэтому к нему инвалид сможет привыкнуть быстро.
Selefab
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 16:28
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