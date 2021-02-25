Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Полгода назад вышла на работу после декретного отпуска. Чувствую, что очень устаю сидеть по столько часов с перерывом только на обед. Домой прихожу с ужасной скованностью в плечах и шее. Кто с таким сталкивался?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Здравствуй. Многие думают, что сидячая работа самая легкая и от нее не устают. Но проводить каждый день по несколько часов за компьютером или швейной машинкой - это очень напрягает спину, шея вообще в конце смены голову не держит. Я нашла очень интересную статью, в ней много полезных советов которыми я воспользовалась. Сейчас я забыла о тех болях, которые меня раньше беспокоили, спасибо источнику, почитай может и тебе пригодится.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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