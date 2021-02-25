Неваляшка » 25 фев 2021, 13:29

Здравствуйте. Полгода назад вышла на работу после декретного отпуска. Чувствую, что очень устаю сидеть по столько часов с перерывом только на обед. Домой прихожу с ужасной скованностью в плечах и шее. Кто с таким сталкивался?