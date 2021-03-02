Проблемы со спиной

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Проблемы со спиной

Новое сообщение Xendrabi » 02 мар 2021, 11:54

Последнее время стала очень беспокоить боль в области поясницы. Что это может быть и какими средствами можно убрать болевые ощущения?


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Re: Проблемы со спиной

Новое сообщение Dalefu » 02 мар 2021, 15:31

На самом деле есть лекарства, на основе хондроитина и глюкозамина, которые очень хорошо помогают решить подобные проблемы. Так что поспрашивайте в аптеках.
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Re: Проблемы со спиной

Новое сообщение Candori » 02 мар 2021, 18:15

Первым делом нужно будет проконсультироваться с врачом - даже есть специальный центр по лечению межпозвонковой грыжи. Так же, как временное средство для улучшения ситуации, стоит заказать специальный корсет, который значительно облегчит вам жизнь.
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Re: Проблемы со спиной

Новое сообщение Sergeenkoff » 18 май 2021, 17:11

Мой вас совет - начните с МРТ и лучше всего, чтобы толковый врач его потом посмотрел. Межпозвоночные грыжи сами по себе редко опасны!!! Они есть чуть ли не у 90% населения, особенно с возрастом. Почитайте лучше о миофасциальном синдроме - вот это будет к месту. У людей очень много проблем с мышцами, а не грыжами, как они думают.
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