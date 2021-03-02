Sergeenkoff » 18 май 2021, 17:11

Мой вас совет - начните с МРТ и лучше всего, чтобы толковый врач его потом посмотрел. Межпозвоночные грыжи сами по себе редко опасны!!! Они есть чуть ли не у 90% населения, особенно с возрастом. Почитайте лучше о миофасциальном синдроме - вот это будет к месту. У людей очень много проблем с мышцами, а не грыжами, как они думают.