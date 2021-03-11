Laluna » 11 мар 2021, 11:15

Здравствуйте, кто ездил по скорой в роддом? Дело в том, что у меня срок вот-вот рожать, но надо срочно уехать из города, помочь матери. Боюсь, что роды начнутся у нее в селе и меня отвезут в ближайшую больницу. А я хочу в определенную, согласится ли скорая меня отвезти туда, куда я попрошу?