Скорая помощь

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Скорая помощь

Новое сообщение Laluna » 11 мар 2021, 11:15

Здравствуйте, кто ездил по скорой в роддом? Дело в том, что у меня срок вот-вот рожать, но надо срочно уехать из города, помочь матери. Боюсь, что роды начнутся у нее в селе и меня отвезут в ближайшую больницу. А я хочу в определенную, согласится ли скорая меня отвезти туда, куда я попрошу?


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Re: Скорая помощь

Новое сообщение Неваляшка » 11 мар 2021, 13:44

Здравствуйте, ну вообще-то скорая помощь вам не такси, чтобы действовать по вашему желанию. Они будут смотреть на ваше состояние и принимать решение уже исходя из этого. Хотя, если у вас есть направление на госпитализацию, можете вот сюда https://ambulance112.ru позвонить, на платной основе вызвать. Тогда точно вам сделают то, что вы хотите. А нет варианта вообще не ехать, раз опасаетесь?
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Неваляшка
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