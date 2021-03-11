Детоксикация
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Детоксикация
Здравствуйте, никак я не ожидала, что со мной такое может случиться. Ухожу на работу - муж спит, прихожу с работы - он опять спит. Единственное, что он делает во время бодрствования, так это пьет. Как только я не прятала, выливала в раковину, он все равно находит. Стоит ли бороться или все, ничего не сделать?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Детоксикация
Здравствуйте. Вы только не паникуйте, вам с ним надо серьезно поговорить. Понятно, что в таком состоянии он неадекватен, ему сейчас нужно, чтобы его прокапали, вот тут https://narko-centra.ru/пермь/детоксикация/ вам помогут. А вот после этого уже и разговор о лечении начать можно. Раз он у вас так пьет, он сам никогда не справится, да и вы ему не сможете помочь, тут надо чтобы с ним специалисты поработали. Самое главное сейчас для вас не падать духом и помочь ему справится со всем этим. Сделать можно, но надо будет постараться.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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