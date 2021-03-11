Laluna » 11 мар 2021, 11:38

Здравствуйте, никак я не ожидала, что со мной такое может случиться. Ухожу на работу - муж спит, прихожу с работы - он опять спит. Единственное, что он делает во время бодрствования, так это пьет. Как только я не прятала, выливала в раковину, он все равно находит. Стоит ли бороться или все, ничего не сделать?