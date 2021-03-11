Детоксикация

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Детоксикация

Новое сообщение Laluna » 11 мар 2021, 11:38

Здравствуйте, никак я не ожидала, что со мной такое может случиться. Ухожу на работу - муж спит, прихожу с работы - он опять спит. Единственное, что он делает во время бодрствования, так это пьет. Как только я не прятала, выливала в раковину, он все равно находит. Стоит ли бороться или все, ничего не сделать?


Аватара пользователя
Laluna
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
Вернуться к началу

Re: Детоксикация

Новое сообщение Неваляшка » 11 мар 2021, 14:01

Здравствуйте. Вы только не паникуйте, вам с ним надо серьезно поговорить. Понятно, что в таком состоянии он неадекватен, ему сейчас нужно, чтобы его прокапали, вот тут https://narko-centra.ru/пермь/детоксикация/ вам помогут. А вот после этого уже и разговор о лечении начать можно. Раз он у вас так пьет, он сам никогда не справится, да и вы ему не сможете помочь, тут надо чтобы с ним специалисты поработали. Самое главное сейчас для вас не падать духом и помочь ему справится со всем этим. Сделать можно, но надо будет постараться.
Аватара пользователя
Неваляшка
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group