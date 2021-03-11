Облучатель против бактерий
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Облучатель против бактерий
Пришли мы с мужем к выводу, что без облучателя на нашем складе никак не обойтись. Искала, сравнивала и меня смутило, что продают только промышленные. А мне такой ни к чему, у нас площадь то маленькая. Как думаете, если найти что попроще и два поставить, приборы со своей задачей справятся?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Облучатель против бактерий
Здравствуйте. Как-то вы странно искали, что вам только промышленные попадались. Или вы так и задавали запрос, что нужен облучатель для склада? Я когда искала для дома, то нашла такой облучатель с регистрационным удостоверением для обработки помещений до 75 м3. Он, конечно, считается типа профессиональным, но у нас каждый день собирается до восьми детей, трое из которых мои. Посмотрела, что подходит для детских учреждений и взяла. Кстати, на склад его тоже можно.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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