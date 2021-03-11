Laluna » 11 мар 2021, 12:04

Пришли мы с мужем к выводу, что без облучателя на нашем складе никак не обойтись. Искала, сравнивала и меня смутило, что продают только промышленные. А мне такой ни к чему, у нас площадь то маленькая. Как думаете, если найти что попроще и два поставить, приборы со своей задачей справятся?