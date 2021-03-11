Облучатель против бактерий

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Облучатель против бактерий

Новое сообщение Laluna » 11 мар 2021, 12:04

Пришли мы с мужем к выводу, что без облучателя на нашем складе никак не обойтись. Искала, сравнивала и меня смутило, что продают только промышленные. А мне такой ни к чему, у нас площадь то маленькая. Как думаете, если найти что попроще и два поставить, приборы со своей задачей справятся?


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Re: Облучатель против бактерий

Новое сообщение Неваляшка » 11 мар 2021, 15:01

Здравствуйте. Как-то вы странно искали, что вам только промышленные попадались. Или вы так и задавали запрос, что нужен облучатель для склада? Я когда искала для дома, то нашла такой облучатель с регистрационным удостоверением для обработки помещений до 75 м3. Он, конечно, считается типа профессиональным, но у нас каждый день собирается до восьми детей, трое из которых мои. Посмотрела, что подходит для детских учреждений и взяла. Кстати, на склад его тоже можно.
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