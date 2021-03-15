Стоит ли переходить на линзы

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Стоит ли переходить на линзы

Новое сообщение Candori » 15 мар 2021, 12:50

Вот уже давненько раздумываю над тем, чтобы перейти на линзы, но никак не могу решиться. А вы как считаете - что лучше очки или линзы?


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Re: Стоит ли переходить на линзы

Новое сообщение Dalefu » 15 мар 2021, 15:14

Лично мне больше нравятся очки - к ним быстро привыкаешь и потом уже нормально носишь и при этом не нужны всякие жидкости и прочие прибамбасы.
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Re: Стоит ли переходить на линзы

Новое сообщение Xendrabi » 15 мар 2021, 20:04

В чем-то очки удобней, а к линзам просто нужно будет дольше привыкать, причем не стоит брать их где-попало - если решите все-таки перейти на линзы, то лучше заказывать их на сайте https://spb.ochkov.net/ там и цены ниже и насчет качества можно не переживать.
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Re: Стоит ли переходить на линзы

Новое сообщение VikiSamva » 22 май 2021, 12:04

Носить очки, постоянно не снимая очень тяжело, сама раньше так мучилась, это тяжесть на переносице, да еще они потеют, особенно сейчас при ношении с маской. По совету окулиста перешла на одноразовые линзы https://aptstore.ru/catalog/optika/linzy/linzy-kont-1-day-acuvue-d-3-25-30-10000563/ Они очень тонкие, нет дискомфорта при их ношении, не ощущаешь сухость и жжение, нет трения при моргании, хорошая кислородная проницаемость. Не требуют никакого ухода.
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