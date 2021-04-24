Где лучше вставить зубы
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Где лучше вставить зубы
Посоветуйте, пожалуйста, где сейчас можно вставить зубы родителям, а то уже нельзя с этим затягивать. Только нужно чтобы сделали все действительно хорошо и быстро.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Где лучше вставить зубы
Можете отвести их в обычную государственную поликлинику - там сейчас нормальные специалисты и оборудование.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Где лучше вставить зубы
Смотря насколько сложная там у вас ситуация.
Последний раз редактировалось Xendrabi 17 май 2021, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Где лучше вставить зубы
Ориентируйтесь только на отзывы клиентов, во многом реклама бывает обманчивой
- Sobug
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 апр 2021, 21:40
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Re: Где лучше вставить зубы
Если родители на пенсии, можно и в государственной сделать, так же там и платно делают.
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VikiSamva
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Re: Где лучше вставить зубы
Ну, не знаю, лично у меня не вызывают никакого доверия наши государственные учреждения - может оборудование там и современное, но хорошие специалисты там точно работать не будут, так что лучше все-таки обратиться к настоящим специалистам - к примеру, есть такая клиника Неватекс, в которой уж точно сделают все как надо.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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