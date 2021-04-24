Где лучше вставить зубы

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Где лучше вставить зубы

Новое сообщение Arletremi » 24 апр 2021, 10:55

Посоветуйте, пожалуйста, где сейчас можно вставить зубы родителям, а то уже нельзя с этим затягивать. Только нужно чтобы сделали все действительно хорошо и быстро.


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Re: Где лучше вставить зубы

Новое сообщение Dalefu » 24 апр 2021, 14:21

Можете отвести их в обычную государственную поликлинику - там сейчас нормальные специалисты и оборудование.
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Re: Где лучше вставить зубы

Новое сообщение Xendrabi » 24 апр 2021, 17:15

Смотря насколько сложная там у вас ситуация.
Последний раз редактировалось Xendrabi 17 май 2021, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Где лучше вставить зубы

Новое сообщение Sobug » 26 апр 2021, 21:46

Ориентируйтесь только на отзывы клиентов, во многом реклама бывает обманчивой
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Re: Где лучше вставить зубы

Новое сообщение VikiSamva » 06 май 2021, 13:18

Если родители на пенсии, можно и в государственной сделать, так же там и платно делают.
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Re: Где лучше вставить зубы

Новое сообщение Candori » 17 май 2021, 10:44

Ну, не знаю, лично у меня не вызывают никакого доверия наши государственные учреждения - может оборудование там и современное, но хорошие специалисты там точно работать не будут, так что лучше все-таки обратиться к настоящим специалистам - к примеру, есть такая клиника Неватекс, в которой уж точно сделают все как надо.
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