Candori » 17 май 2021, 10:44

Ну, не знаю, лично у меня не вызывают никакого доверия наши государственные учреждения - может оборудование там и современное, но хорошие специалисты там точно работать не будут, так что лучше все-таки обратиться к настоящим специалистам - к примеру, есть такая клиника Неватекс, в которой уж точно сделают все как надо.