термометр

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термометр

Новое сообщение samson » 27 май 2021, 12:53

Подскажите где купить хорошии термометр?


samson
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Re: термометр

Новое сообщение vinson » 28 май 2021, 15:13

Термометр можете заказать тут https://kz.apteka.com/catalog/section/meditsinskie-pribory/ Здесь вы найдете всё что связанно с здоровьем.
vinson
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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Re: термометр

Новое сообщение Sakura » 10 ноя 2021, 17:34

Покупайте такого рода предметы только в специализированных магазинах как Медтехника https://med-tekhnika.com/ . Потому что можно купить подделку, а из-за неточных показателей у вас могут быть только проблемы. Обратитесь к консультантам , они подберут вам необходимый термометр.
Sakura
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
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