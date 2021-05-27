термометр
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термометр
Подскажите где купить хорошии термометр?
- samson
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Re: термометр
Термометр можете заказать тут https://kz.apteka.com/catalog/section/meditsinskie-pribory/ Здесь вы найдете всё что связанно с здоровьем.
- vinson
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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Re: термометр
Покупайте такого рода предметы только в специализированных магазинах как Медтехника https://med-tekhnika.com/ . Потому что можно купить подделку, а из-за неточных показателей у вас могут быть только проблемы. Обратитесь к консультантам , они подберут вам необходимый термометр.
- Sakura
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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