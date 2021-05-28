массаж

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

массаж

Новое сообщение vinson » 28 май 2021, 15:14

Подскажите СПА салон где делают массаж лица, стоп и спины?


vinson
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
Вернуться к началу

Re: массаж

Новое сообщение samson » 28 май 2021, 15:16

Здравствуйте. Могу вам посоветовать обратится за массажем в этот СПА салон https://royalthaispa.com.ua/ . Уже много месяцев хожу к ним и чувствую себя на все 100. Раньше постоянно болела спина из-за сидячего образа жизни, а теперь всё отлично
samson
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
Вернуться к началу

Re: массаж

Новое сообщение Rotary » 20 сен 2021, 05:30

никогда не ходила на массаж
Rotary
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
Вернуться к началу

Re: массаж

Новое сообщение Fabianna » 15 фев 2022, 16:18

Часто хожу на такого рода процедуры. Но больше всего мне нравится фитобочка https://lakshmispa.com.ua/ru/spa/fitobochka/ Вот от неё максимально классный эффект. Особенно, если стараетесь похудеть, то это 100% для вас ❤️
Fabianna
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 сен 2020, 14:19
Вернуться к началу

Re: массаж

Новое сообщение tarak » 06 май 2022, 15:55

Я раньше никогда не посещала СПА-салоны, но мне друзья решили подарить сертификат на массаж от компании Xpresent. Мне так понравился массаж, что я теперь постоянный клиент салона. Кстати, кому интересно, сертификаты на день рожденья здесь https://xpresent.ru/podarochnyi-sertifikat-na-den-rojdeniya Это очень хороший вариант подарка для любого человека.
tarak
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2022, 10:47
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group