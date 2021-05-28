массаж
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массаж
Подскажите СПА салон где делают массаж лица, стоп и спины?
- vinson
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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Re: массаж
Здравствуйте. Могу вам посоветовать обратится за массажем в этот СПА салон https://royalthaispa.com.ua/ . Уже много месяцев хожу к ним и чувствую себя на все 100. Раньше постоянно болела спина из-за сидячего образа жизни, а теперь всё отлично
- samson
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Re: массаж
никогда не ходила на массаж
- Rotary
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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Re: массаж
Часто хожу на такого рода процедуры. Но больше всего мне нравится фитобочка https://lakshmispa.com.ua/ru/spa/fitobochka/ Вот от неё максимально классный эффект. Особенно, если стараетесь похудеть, то это 100% для вас ❤️
- Fabianna
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 сен 2020, 14:19
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Re: массаж
Я раньше никогда не посещала СПА-салоны, но мне друзья решили подарить сертификат на массаж от компании Xpresent. Мне так понравился массаж, что я теперь постоянный клиент салона. Кстати, кому интересно, сертификаты на день рожденья здесь https://xpresent.ru/podarochnyi-sertifikat-na-den-rojdeniya Это очень хороший вариант подарка для любого человека.
- tarak
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 янв 2022, 10:47
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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