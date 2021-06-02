Очки или линзы

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Очки или линзы

Новое сообщение Arletremi » 02 июн 2021, 12:46

Вот уже давненько раздумываю над тем, чтобы перейти на линзы, но никак не могу решиться. А вы как считаете - что лучше очки или линзы?


Arletremi
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group