Очки или линзы
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Очки или линзы
Вот уже давненько раздумываю над тем, чтобы перейти на линзы, но никак не могу решиться. А вы как считаете - что лучше очки или линзы?
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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