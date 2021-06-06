dasakruca » 06 июн 2021, 13:12

Всем привет. Я к вам за советом, по такой очень деликатной и не очень приятной теме. В общем, для лежачей бабушки, нужно купить матрас, чтоб не образовывались пролежни.Есть ли смысл такого матраса?Реально ли он помогает?Потому как стоит такой матрас не дешево, не хотелось бы выкинуть деньги на ветер. Заранее спасибо всем откликнувшимся