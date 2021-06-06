матрас от пролежней
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матрас от пролежней
Всем привет. Я к вам за советом, по такой очень деликатной и не очень приятной теме. В общем, для лежачей бабушки, нужно купить матрас, чтоб не образовывались пролежни.Есть ли смысл такого матраса?Реально ли он помогает?Потому как стоит такой матрас не дешево, не хотелось бы выкинуть деньги на ветер. Заранее спасибо всем откликнувшимся
- dasakruca
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
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Re: матрас от пролежней
Если вы имеете ввиду противопролежневый матрас, то да, такой матрас купить стоит, он стоит своих денег, потому как значительно облегчает ухаживание за лежачим больным, уменьшая или предотвращая появления пролежней.Я знаю о чем говорю, поэтому не жалейте денег на его приобретение.
- IOANA9
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
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Re: матрас от пролежней
Поддерживаю, противопролежневый матрас отличная и, я бы сказала, незаменимая вещь для ухода за лежачими больными. Только нужно брать компрессионный матрас и не самый дешевый, иначе будет шумный. Мы такой матрас приобретали в этом https://medic-magazin.com.ua/matrasy-s-kompressorom/ интернет-магазине, там выбор огромный противопролежневых матрасов, на разный бюджет и качеству отличное. Взяли и не пожалели. Матрас оправдал свои надежда сполна. Так что если вы еще думаете над его покупкой-решайтесь.
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LindaL
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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