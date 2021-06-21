Медицинская одежда
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Медицинская одежда
Собираюсь открывать клинику и хочу для персонала где-то найти необычную стильную форму - кто подскажет где такую можно найти?
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Медицинская одежда
Это вам нужно поискать в специализированных магазинах - сейчас таких достаточно много и там полно различной медицинской одежды.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Медицинская одежда
Насколько я знаю, в подобных магазинах все уж очень стандартное и однообразное, поэтому, если нужно что-то по-настоящему оригинальное, тогда лучше шить на заказ, или же, если для этого нет времени, тогда можете заказать готовую медицинскую одежду вот на этом сайте: https://www.medicalserviceplus.ru/ там как раз очень хороший выбор именно необычной формы.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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