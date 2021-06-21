Медицинская одежда

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Медицинская одежда

Новое сообщение Candori » 21 июн 2021, 10:17

Собираюсь открывать клинику и хочу для персонала где-то найти необычную стильную форму - кто подскажет где такую можно найти?


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Re: Медицинская одежда

Новое сообщение Xendrabi » 21 июн 2021, 14:24

Это вам нужно поискать в специализированных магазинах - сейчас таких достаточно много и там полно различной медицинской одежды.
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Re: Медицинская одежда

Новое сообщение Arletremi » 21 июн 2021, 20:12

Насколько я знаю, в подобных магазинах все уж очень стандартное и однообразное, поэтому, если нужно что-то по-настоящему оригинальное, тогда лучше шить на заказ, или же, если для этого нет времени, тогда можете заказать готовую медицинскую одежду вот на этом сайте: https://www.medicalserviceplus.ru/ там как раз очень хороший выбор именно необычной формы.
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