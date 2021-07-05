Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости
Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости, куда в Питере лучше обратится?
- Osvald
- Читатель
-
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Re: Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости
от наркотической зависимости можно излечится через клиники в городе
-
Naidjel
- Читатель
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
-
Re: Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости
Здравствуйте, можете обратится по реабилитации от наркотической зависимости в данную клинику https://grace-rehab.ru/. В клиниках компании «Благодать» проводится реабилитация наркоманов любой степени зависимости в Санк-Петербурге
- Axilless
- Читатель
-
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
-
Re: Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости
Много хороших клиник. Читайте отзывы.
- Alex25
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8