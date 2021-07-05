Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости

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Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости

Новое сообщение Osvald » 05 июл 2021, 12:20

Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости, куда в Питере лучше обратится?


Osvald
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости

Новое сообщение Naidjel » 05 июл 2021, 21:22

от наркотической зависимости можно излечится через клиники в городе
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Naidjel
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Сообщения: 30
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости

Новое сообщение Axilless » 06 июл 2021, 11:14

Здравствуйте, можете обратится по реабилитации от наркотической зависимости в данную клинику https://grace-rehab.ru/. В клиниках компании «Благодать» проводится реабилитация наркоманов любой степени зависимости в Санк-Петербурге
Axilless
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Мне нужна реабилитация от наркотической зависимости

Новое сообщение Alex25 » 24 ноя 2021, 10:47

Много хороших клиник. Читайте отзывы.
Alex25
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
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