Мне нужен бойцовский клуб
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Мне нужен бойцовский клуб
Мне нужен бойцовский клуб , хочу начать учится драться, где стоит обучаться?
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Мне нужен бойцовский клуб
я бы вам посоветовал искать частного мастера
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Мне нужен бойцовский клуб
Здравствуйте, учится единоборствам можно в этом бойцовском клубе единоборств http://1x1club.ru/. Здесь вы можете узнать о всех видах единоборств, изучить самые популярные и действенные техники. Здесь вы научитесь драться эффективно и безопасно для себя.
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Мне нужен бойцовский клуб
А я драться сам не люблю, но не отказался бы от просмотра качественных боев, например в формате UFC.
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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