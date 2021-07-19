Мне нужен бойцовский клуб

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Мне нужен бойцовский клуб

Новое сообщение Naidjel » 19 июл 2021, 19:00

Мне нужен бойцовский клуб , хочу начать учится драться, где стоит обучаться?


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Re: Мне нужен бойцовский клуб

Новое сообщение Osvald » 19 июл 2021, 21:05

я бы вам посоветовал искать частного мастера
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Re: Мне нужен бойцовский клуб

Новое сообщение Axilless » 20 июл 2021, 15:17

Здравствуйте, учится единоборствам можно в этом бойцовском клубе единоборств http://1x1club.ru/. Здесь вы можете узнать о всех видах единоборств, изучить самые популярные и действенные техники. Здесь вы научитесь драться эффективно и безопасно для себя.
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Re: Мне нужен бойцовский клуб

Новое сообщение Danchik » 16 июн 2022, 16:46

А я драться сам не люблю, но не отказался бы от просмотра качественных боев, например в формате UFC.
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