Нужен психолог хороший
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Нужен психолог хороший
Нужен психолог хороший, у меня как будто эмоциональное выгорание
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Нужен психолог хороший
психолога ищите по отзывам , я думаю что это самый хороший вариант
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Нужен психолог хороший
Доброго вечера, у меня когда были проблемы, то я обращался к этому психологу https://www.miramirr.com/
Очень хороший специалист, который мне помог решить мои проблемы.
Она помогла мне разобраться, что же мне мешает жить спокойно и просто наслаждаться жизнью.
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Нужен психолог хороший
Как по мне это пустая трата денег.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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