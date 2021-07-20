Нужен психолог хороший

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Нужен психолог хороший

Новое сообщение Laiving » 20 июл 2021, 21:01

Нужен психолог хороший, у меня как будто эмоциональное выгорание


Laiving
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Нужен психолог хороший

Новое сообщение Paris » 20 июл 2021, 23:17

психолога ищите по отзывам , я думаю что это самый хороший вариант
Paris
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Нужен психолог хороший

Новое сообщение Kanniga » 21 июл 2021, 23:37

Доброго вечера, у меня когда были проблемы, то я обращался к этому психологу https://www.miramirr.com/

Очень хороший специалист, который мне помог решить мои проблемы.

Она помогла мне разобраться, что же мне мешает жить спокойно и просто наслаждаться жизнью.

Kanniga
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Нужен психолог хороший

Новое сообщение max113 » 20 дек 2021, 17:27

Как по мне это пустая трата денег.
max113
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Сообщения: 20
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