Samantha » 24 июл 2021, 17:12

Зачем страховка спортсмену?

Полис могут потребовать для участия в соревнованиях. А ещё занятия спортом повышают риск получить травму. Поэтому компания "Мой Шлем" предлагает спортсменам оформить страховку онлайн на сайте https://www.moishlem.ru/sports. Заходите на сайт для более подробной информацией.