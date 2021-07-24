Зачем страховка спортсмену?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Зачем страховка спортсмену?

Новое сообщение Samantha » 24 июл 2021, 17:12

Зачем страховка спортсмену?

Полис могут потребовать для участия в соревнованиях. А ещё занятия спортом повышают риск получить травму. Поэтому компания "Мой Шлем" предлагает спортсменам оформить страховку онлайн на сайте https://www.moishlem.ru/sports. Заходите на сайт для более подробной информацией.

Изображение



Samantha
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group