milochka » 12 авг 2021, 22:57

berkon писал(а): Добрый день, подскажите клинику в которой можно пройти лечение онкологии?

Что касается онкологии, то советую сразу обращаться в Питер в Скандинавию. Очень хорошая клиника и специалисты от Бога. Тем более есть возможность лечение получить бесплатно по полису омс. Я сейчас сама там химию прохожу и не плачу ни за один препарат.