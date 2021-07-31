Онкология

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Онкология

Новое сообщение berkon » 31 июл 2021, 13:19

Добрый день, подскажите клинику в которой можно пройти лечение онкологии?


berkon
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:03
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Re: Онкология

Новое сообщение PoliMoli » 31 июл 2021, 14:09

Думаю вам проще всего на прямую обратиться к https://spizhenko.clinic/ Считаю, что эта клиника по праву носит звание лучшей в стране. У нас знакомая обращалась к ним уже в достаточно тяжелом состоянии и к счастью ей помогли и теперь она живет полноценной жизнью, забыв все курсы лечения как страшный сон. Не знаю был ли такой же эффект если бы обратилась в другое место.
PoliMoli
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:05
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Re: Онкология

Новое сообщение milochka » 12 авг 2021, 22:57

berkon писал(а):Добрый день, подскажите клинику в которой можно пройти лечение онкологии?

Что касается онкологии, то советую сразу обращаться в Питер в Скандинавию. Очень хорошая клиника и специалисты от Бога. Тем более есть возможность лечение получить бесплатно по полису омс. Я сейчас сама там химию прохожу и не плачу ни за один препарат.

milochka
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2021, 22:56
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Re: Онкология

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 03 ноя 2021, 15:41

Обязательно обратитесь в этот медицинский центр онкологии https://accmedical.ru Здесь работают лучшие онкологи, которые смогут назначить вам эффективное лечение. Рак - не приговор.
igrykrulit@mail.ru
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
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