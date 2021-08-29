В какой клинике можно пройти качественное обследование?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
В какой клинике можно пройти качественное обследование?
В какой клинике можно пройти качественное обследование?
- Laiving
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Re: В какой клинике можно пройти качественное обследование?
если честно то хороших клиник довольно таки много, главное смотреть по отзывам
- Paris
- Читатель
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
-
Re: В какой клинике можно пройти качественное обследование?
Доброй ночи, в принципе обследование можете легко пройти через клинику http://mediccity.ru , очень удобно и быстро, за один день можно пройти всех врачей и получить заключение. Можете узнать по поводу посещения клиники у них на сайте, там подскажут, где и как лучше делать обследование.
- Kanniga
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Re: В какой клинике можно пройти качественное обследование?
Выбрать клинику для обследования и диагностики можно здесь https://spb.diagnostica.docdoc.ru/mrt/vsego_organizma/ по любому профилю и в любом городе
- Viktory
- Читатель
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 13 мар 2021, 14:41
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9