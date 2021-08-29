В какой клинике можно пройти качественное обследование?

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В какой клинике можно пройти качественное обследование?

Новое сообщение Laiving » 29 авг 2021, 21:03

В какой клинике можно пройти качественное обследование?


Laiving
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Re: В какой клинике можно пройти качественное обследование?

Новое сообщение Paris » 30 авг 2021, 01:00

если честно то хороших клиник довольно таки много, главное смотреть по отзывам
Paris
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Re: В какой клинике можно пройти качественное обследование?

Новое сообщение Kanniga » 31 авг 2021, 00:12

Доброй ночи, в принципе обследование можете легко пройти через клинику http://mediccity.ru , очень удобно и быстро, за один день можно пройти всех врачей и получить заключение. Можете узнать по поводу посещения клиники у них на сайте, там подскажут, где и как лучше делать обследование.
Kanniga
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Re: В какой клинике можно пройти качественное обследование?

Новое сообщение Viktory » 03 ноя 2021, 00:21

Выбрать клинику для обследования и диагностики можно здесь https://spb.diagnostica.docdoc.ru/mrt/vsego_organizma/ по любому профилю и в любом городе
Viktory
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