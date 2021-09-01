Ищу клинику похудения для жены

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Ищу клинику похудения для жены

Новое сообщение Axilless » 01 сен 2021, 23:11

Ищу клинику похудения для жены, можете посоветовать в какую клинику лучше обращаться?


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Re: Ищу клинику похудения для жены

Новое сообщение Osvald » 02 сен 2021, 01:26

похудеть вообще не так то и легко я должен вам сказать
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Re: Ищу клинику похудения для жены

Новое сообщение Naidjel » 02 сен 2021, 11:24

Доброй ночи, у меня жена ходила в клинику https://ves.clinic/ Тут ей помогли сбросить лишний вес. с помощью липосакции.

Процедура эффективная и очень быстрая. И мне в принципе тоже понравилось их лечение.

Так что я тоже хочу туда обратится, так как устал уже ходить с лишним весом

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Re: Ищу клинику похудения для жены

Новое сообщение Liza » 09 окт 2021, 00:17

Axilless писал(а):Ищу клинику похудения для жены, можете посоветовать в какую клинику лучше обращаться?

А спортом заниматься ваша жена не пробовала? Говорят, помогает))) Плюс, соблюдать режим питания, в комплексе можно довольно быстро сбросить лишние килограммы, тут, как говорится, было бы желание. Как вариант, советую взять в аренду тренажер - https://zhelezzo.ua/detali-i-uslovija-arendy.html Попробуйте, результат не заставит себя долго ждать.

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