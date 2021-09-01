Ищу клинику похудения для жены
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Ищу клинику похудения для жены
Ищу клинику похудения для жены, можете посоветовать в какую клинику лучше обращаться?
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Ищу клинику похудения для жены
похудеть вообще не так то и легко я должен вам сказать
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Ищу клинику похудения для жены
Доброй ночи, у меня жена ходила в клинику https://ves.clinic/ Тут ей помогли сбросить лишний вес. с помощью липосакции.
Процедура эффективная и очень быстрая. И мне в принципе тоже понравилось их лечение.
Так что я тоже хочу туда обратится, так как устал уже ходить с лишним весом
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Ищу клинику похудения для жены
Axilless писал(а):Ищу клинику похудения для жены, можете посоветовать в какую клинику лучше обращаться?
А спортом заниматься ваша жена не пробовала? Говорят, помогает))) Плюс, соблюдать режим питания, в комплексе можно довольно быстро сбросить лишние килограммы, тут, как говорится, было бы желание. Как вариант, советую взять в аренду тренажер - https://zhelezzo.ua/detali-i-uslovija-arendy.html Попробуйте, результат не заставит себя долго ждать.
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Liza
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 01 апр 2020, 04:16
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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