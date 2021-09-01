Naidjel » 02 сен 2021, 11:24

Доброй ночи, у меня жена ходила в клинику https://ves.clinic/ Тут ей помогли сбросить лишний вес. с помощью липосакции.

Процедура эффективная и очень быстрая. И мне в принципе тоже понравилось их лечение.

Так что я тоже хочу туда обратится, так как устал уже ходить с лишним весом