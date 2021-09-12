УЗИ
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УЗИ
С этими перепадами у меня стало тянуть шею,болит голова,в больнице сказали сделать УЗИ,где можно быстро без очередей его в Питере сделать?
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: УЗИ
Очень вас понимаю,у меня тоже как перепады так всю крутит,а УЗИ я давно не хожу делать в государственную больницу,там всегда очередь,я хожу в клинику «Мастерская Здоровья», там не придется ничего долго ждать. Цены человеческие,не то что в некоторых частных клиниках,так что и вам советую записаться на УЗИ к ним.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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