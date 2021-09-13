Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом

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Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом

Новое сообщение Osvald » 13 сен 2021, 23:33

Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом, где можно найти хороший центр?


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Re: Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом

Новое сообщение Axilless » 14 сен 2021, 11:29

в принципе найти проверенный центр флебологии можно по отзывам
Axilless
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Re: Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом

Новое сообщение Kanniga » 14 сен 2021, 21:41

Здравствуйте, советую вам обращаться в данный центр флебологии http://phlebo.center Они вам думаю точно помогут с варикозом. Я сама к ним обращалась и могу сказать Вам, что это действительно клиника высокого класса. Доктора там действительно хорошие, они мне все помогли. Вылечили мне конечно варикоз, но на это им потребовалось два месяца и это при том, что ничего не беспокоило. Они мне прописали ря
Kanniga
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