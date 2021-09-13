Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом
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Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом
Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом, где можно найти хороший центр?
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом
в принципе найти проверенный центр флебологии можно по отзывам
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Посоветуйте центр флебологии по борьбе с варикозом
Здравствуйте, советую вам обращаться в данный центр флебологии http://phlebo.center Они вам думаю точно помогут с варикозом. Я сама к ним обращалась и могу сказать Вам, что это действительно клиника высокого класса. Доктора там действительно хорошие, они мне все помогли. Вылечили мне конечно варикоз, но на это им потребовалось два месяца и это при том, что ничего не беспокоило. Они мне прописали ря
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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