juriwalyrecho179mij » 05 окт 2021, 14:53

Развитие рынка транспортной перевозки пассажиров и логистических услуг ведет к появлению все большего числа транспортных компаний. Каждый работник, работающий по трудовому договору, должен пройти медицинское обследование, на основании которого проверяется его трудоспособность. Без действительных медицинских осмотров (начальных, периодических или последующих) работодатель не может разрешить работнику работать на данной должности. Обязанность проходить предрейсовый медицинский осмотр водителей вытекает не только из положений Трудового кодекса, но и из Закона об автомобильном транспорте.

Закон об автомобильном транспорте касается, в частности, водители осуществляют автомобильные перевозки на транспортных средствах, водители транспортных организаций, ИП и самозанятых физических лица, например таких как, таксисты, занимающиеся перевозкой пассажиров или грузов. При заключении договора на предрейсовый медицинский осмотр водителей нужно удостовериться в наличии лицензии на медицинскую деятельностью на сайте Роспотребнадзора. Положения закона обязывают водителей проходить медицинское и психологическое обследование. Заказать предрейсовый осмотр водителей в Москве можно здесь https://tehosmotrauto.ru/predrejsovyj-medicinskij-osmotr-voditelej/