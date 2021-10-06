Посоветуйте меню на правильном питании.
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Посоветуйте меню на правильном питании.
Здравствуйте. Посоветуйте, кто знает, хороший вариант ежедневного меню на правильном питании.
- artem222
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Посоветуйте меню на правильном питании.
Добрый день. Я бы тоже хотел получить совет. Я перепробовал несколько вариантов, но меня они не устроили. Эффекта никакого. Пробовал сам найти что то другое, но как почитаю состав, так бред какой то.
- nikol
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 16:08
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Re: Посоветуйте меню на правильном питании.
Добрый вечер друзья. Да, действительно, найти хороший недельный рацион, или составить его самому довольно сложно. Если не знаете с чего начать, можете попробовать этот вариант диетических супов правильное питание супы Сам готовил такие себе на завтрак несколько месяцев. Поменял потому что захотел попробовать что то другое.
- Виталик
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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