Посоветуйте меню на правильном питании.

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Посоветуйте меню на правильном питании.

Новое сообщение artem222 » 06 окт 2021, 13:45

Здравствуйте. Посоветуйте, кто знает, хороший вариант ежедневного меню на правильном питании.


artem222
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Посоветуйте меню на правильном питании.

Новое сообщение nikol » 06 окт 2021, 16:10

Добрый день. Я бы тоже хотел получить совет. Я перепробовал несколько вариантов, но меня они не устроили. Эффекта никакого. Пробовал сам найти что то другое, но как почитаю состав, так бред какой то.
nikol
 
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Re: Посоветуйте меню на правильном питании.

Новое сообщение Виталик » 06 окт 2021, 19:39

Добрый вечер друзья. Да, действительно, найти хороший недельный рацион, или составить его самому довольно сложно. Если не знаете с чего начать, можете попробовать этот вариант диетических супов правильное питание супы Сам готовил такие себе на завтрак несколько месяцев. Поменял потому что захотел попробовать что то другое.
Виталик
 
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