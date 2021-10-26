Kunitsin » 26 окт 2021, 21:22

Психолог Наталия Козак

Психологическая помощь и поддержка.

Могу быть Вам полезна, если:

- Вы потеряли вкус жизни, и Вас ничего не радует;

- Вам сложно справиться с любой сложившейся ситуацией;

- Вы стоите перед выбором и не можете определиться;

- Вы столкнулись с предательством и изменой;

- Вы потеряли сексуальный интерес или пресытились сексом;

- Вы устали жить чужой жизнью и забыли о себе и своих интересах;

- В Вашей жизни встречаются повторяющиеся ситуации в отношениях, дружбе, на работе;

- Вы столкнулись с эмоциональным выгоранием на работе;

- Вы осознаёте, что достигли определённого карьерного, финансового или профессионального уровня, а продвинуться дальше не можете;

- у Вас какие-либо проблемы со здоровьем, а с медицинскими показателями всё в порядке;

- Вы чувствуете, что подстраиваете свою жизнь под чьё-то мнение или одобрение;

- Ваши отношения не приносят Вам радости и счастья;

- Вам сложно найти взаимопонимание с детьми или родителями;

- Вам сложно пережить расставание;

- Вы не состоянии вырваться из токсичных отношений.

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