Психолог Наталия Козак
Психологическая помощь и поддержка.
Могу быть Вам полезна, если:
- Вы потеряли вкус жизни, и Вас ничего не радует;
- Вам сложно справиться с любой сложившейся ситуацией;
- Вы стоите перед выбором и не можете определиться;
- Вы столкнулись с предательством и изменой;
- Вы потеряли сексуальный интерес или пресытились сексом;
- Вы устали жить чужой жизнью и забыли о себе и своих интересах;
- В Вашей жизни встречаются повторяющиеся ситуации в отношениях, дружбе, на работе;
- Вы столкнулись с эмоциональным выгоранием на работе;
- Вы осознаёте, что достигли определённого карьерного, финансового или профессионального уровня, а продвинуться дальше не можете;
- у Вас какие-либо проблемы со здоровьем, а с медицинскими показателями всё в порядке;
- Вы чувствуете, что подстраиваете свою жизнь под чьё-то мнение или одобрение;
- Ваши отношения не приносят Вам радости и счастья;
- Вам сложно найти взаимопонимание с детьми или родителями;
- Вам сложно пережить расставание;
- Вы не состоянии вырваться из токсичных отношений.
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