Не проходит слабость после короны
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Не проходит слабость после короны
После короны я чувствую себя развалиной, прям упадок сил, появилась одышка, быстро устаю чтобы не делала, занимаюсь ли уборкой, готовкой и даже перед телевизором быстро засыпаю, чего не было со мной раньше. А потом могу проснуться часа в два и долго не получается заснуть хоть ты тресни, долго ворочаюсь с бока на бок и мысли дурные лезут в голову. Что мне делать, посоветуйте?
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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