Hunna » 03 ноя 2021, 19:27

После короны я чувствую себя развалиной, прям упадок сил, появилась одышка, быстро устаю чтобы не делала, занимаюсь ли уборкой, готовкой и даже перед телевизором быстро засыпаю, чего не было со мной раньше. А потом могу проснуться часа в два и долго не получается заснуть хоть ты тресни, долго ворочаюсь с бока на бок и мысли дурные лезут в голову. Что мне делать, посоветуйте?