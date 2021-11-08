cossotectsuvwyi95 » 08 ноя 2021, 15:40

Заболевания органов пищеварения встречаются довольно часто. Однако характер нарушений заболевания пищеварения может быть совершенно разным. Гастроскопия может конкретно подтвердить или исключить заболевание отделов желудочно-кишечного тракта и предоставить полную картину, на основании которой можно подобрать соответствующее лечение. Перед введением эндоскопа врач или медсестра обезболивают горло с помощью подходящего анестетика в виде специального спрея. Это поможет облегчению любых неприятных симптомов во время процедуры гастроскопии поможет вам сосредоточиться на спокойном и глубоком дыхании.

Гастроскопия - это обследование, которое дает возможность врачу непосредственно осмотреть слизистую желудка, привратника и двенадцатиперстной кишки. Обследование проводится с помощью эндоскопа, гибкой трубки с визуальными дорожками, которые дают возможность отображать изображение изнутри желудочно-кишечного тракта на цветном мониторе. Главным преимуществом гастроскопа является возможность оценить состояние слизистой желудка в течение всего одной процедуры, а также собрать небольшой участок ткани с подозрением на поражение для более глубокого исследования. Приобрести гастроскоп, а также узнать стоимость и сроки доставки можно здесь https://endomed.biz/catalog/gastroskopy/