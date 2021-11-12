georgen » 12 ноя 2021, 16:46

Фасадная штукатурка - один из самых востребованных материалов для отделки дома благодаря большому количеству достоинств и полезных качеств, которыми она обладает. Фасадная штукатурка защищает стены от агрессивных и неблагоприятных климатических факторов, что значительно увеличивает срок эксплуатации самого здания.

Как шпаклевать потолок

Потолок шпаклюют под два вида отделки - краску (побелку) и обои. Качественную шпаклевку краски выполняют профессионалы, при невысоких требованиях к качеству отделки эту операцию можно провести самостоятельно. Как правило, результаты у начинающих филлеров невысоки - навыки для выполнения этой работы приобретаются не за один день, но знания технологий и профессиональные рекомендации избавят вас от множества ошибок и ускорят рост квалификации.

Как наносить короед

Берем шпатель, наносим на него небольшое количество пасты, кладем на терку, двигаясь сверху вниз, поместите материал на основание и аккуратно выровняйте. Следим за высотой нанесенного слоя. Также разровняйте смесь шпателем. Мы прижали его к стене и легким нажатием подняли, чтобы убрать лишнюю массу.

Короед в квартире

Эффективные народные средства борьбы с насекомыми помогут избавиться от короеда в деревянном доме. Их можно использовать в дополнение к химическим веществам. Пораженные насекомыми участки древесины заливают смесью скипидара и керосина, покрывают горячей олифой. В некоторых случаях поможет элементарная обработка древесины кипятком. Перед тем, как работать со стенами и деревянными конструкциями от короеда в доме, нужно провести некоторую предварительную подготовку. Из щелей необходимо удалить изоляционный материал, чтобы очистить потолок и стены от грязи. Это нужно для того, чтобы состав мог глубоко проникнуть в древесину.

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