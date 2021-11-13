вставка баллона в желудок
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вставка баллона в желудок
Операцию по вставке баллон в желудок мне делали в https://mchs-plastica.ru/plasthirurg.html Провели профессионально, я доволен результатом.
- Kobernik
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 фев 2021, 18:31
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