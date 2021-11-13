вставка баллона в желудок

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

вставка баллона в желудок

Новое сообщение Kobernik » 13 ноя 2021, 01:38

Операцию по вставке баллон в желудок мне делали в https://mchs-plastica.ru/plasthirurg.html Провели профессионально, я доволен результатом.


Kobernik
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 фев 2021, 18:31
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group