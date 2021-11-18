cossotectsuvwyi95 » 18 ноя 2021, 14:52

Круглые и красивые ягодицы, которые красиво подчеркивающие женскую фигуру, - мечта многих девушек. К сожалению, диета, физические упражнения и косметологические процедуры не всегда дают возможность придать им нужную форму. Однако это не означает, что сложно добиться красиво очерченных ягодиц. Существует современная эстетическая медицина, которая благодаря гиалуроновой кислоте может придать им соблазнительные формы.

Увеличение ягодиц гиалуроновой кислотой это наименее инвазивный из имеющихся методов. Процедура проводится под местной анестезией и не совершенно не требует круглосуточной госпитализации. Процедура очень простая, врач вводит гель, который содержит гиалуроновую кислоту, в области, подлежащие коррекции. Выполнение всех необходимых процедур часто занимает не более одного часа. Эффект заметен практически сразу после проведения процедуры и длится длительное время, несколько месяцев. Процедура не приводит к образованию рубцов. Выздоровление короткое и не связано с возникновением боли. Гели на основе гиалуроновой кислоты используются в достаточно ограниченных количествах больше для коррекции фигуры, чем для эффектного увеличения определенной части тела. Желаете изменить форму бедер и сделать коррекцию ягодиц? Увеличение ягодиц гиалуроновой кислотой? В таком случае Вы можете оставить заявку онлайн на бесплатную консультацию на сайте https://www.eliteclinica.ru/buttock-augmentation