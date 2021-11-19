georgen » 19 ноя 2021, 10:35

Аквариум для новичков похож на сложный кроссворд: кто-то любит рыбу и занимается с ней всю жизнь, а кто-то бросает, едва не начав.

Аквариумы делятся на две большие категории: пресноводные и морские.

От выбора экосистемы будут зависеть некоторые нюансы ухода за водоемом, его вместимость (для морских рыб часто требуются большие водоемы) и его фауна.

Пресноводный аквариум

Многие начинающие аквариумисты ошибочно полагают, что для пробы нужно брать таким образом небольшой аквариум объемом до 30 литров. Почему это мнение ошибочно? Да потому что такой объем требует большего внимания, он быстро пачкается, скапливаются вредные элементы и остатки пищи, рыбам слишком тесно. Оптимальным объемом для новичка профессионалы считают бак на 100-150 литров. В таком объеме достаточно быстро формируется устойчивая экосистема, требует меньше внимания с точки зрения терморегуляции (быстро перегреть или охладить такой объем невероятно сложно). Кроме того, сформированная экосистема обходится без участия человека, требует минимального внешнего вмешательства.

Пресноводный аквариум наполнен флорой и фауной, обитающими в несоленых водоемах соответственно.

Морской аквариум

С одной стороны, морской аквариум проще пресного аквариума, потому что качество и свойства морской воды предотвращают рост большинства бактерий. Да, и новичок может держать 20-литровый наноаквариум (конечно, полутонный панорамный аквариум впечатляет, но уход за ним обойдется недешево).

С другой стороны, солевой водоем содержать намного сложнее: рыба там дороже, растительность нужно специально подбирать, а подмена воды вызовет определенные трудности.

Более подробно можно прочитать: https://aquarium-home.info/morskie-ryby/ryba-angel.html