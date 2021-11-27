подскажите
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подскажите
привет, а кто знает в Грузии хорошие пансионаты для больных Альцгеймером? какие там условия?
- IOANA9
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
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Re: подскажите
Здравствуйте, вы можете вот на сайте https://tyrbota.ge/uslugi/pansionat-dly ... czgejmera/ глянуть какие условия в пансионате в Тбилиси для больных Альцгеймером, мне кажется там комфортно будет пожилому человеку.
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LindaL
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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