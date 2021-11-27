georgen » 27 ноя 2021, 10:57

Паразиты живут, питаются и размножаются за счет другого живого организма. У человека в организме есть три типа паразитов (глисты, гельминты):

Круглые черви (нематоды) - острицы, круглые черви, трихинеллы, власоглавы. Это наиболее распространенная группа гельминтов, паразитирующих в тонком и толстом кишечнике.

Ленточные черви (цестоды) - бычий и свиной цепни, эхинококки, широкие ленточные черви. Отличаются плоской формой, присосками вокруг головы. Он может достигать длины более 10 м внутри тела хозяина. Паразитируют в основном в кишечнике человека. Личинки развиваются в теле животного.

Сосальщики (сосальщики, плоские черви) - возбудители сосальщиков, фасций, шистосомоза, парагонимоза. Как и у ленточных червей, у них есть присоски. Эти паразиты могут развиваться во многих органах тела.

При подозрении на гельминтозную инфекцию назначается медикаментозная профилактика.

Если есть домашние животные, в профилактических целях регулярно давайте им таблетки от глистов.

Как люди заражаются гельминтами?

Чаще всего личинки или яйца паразита попадают в желудочно-кишечный тракт, и их рост и размножение происходит в организме человека. Гельминты могут поражать органы пищеварения - кишечник, желчный пузырь и печень, скелетные мышцы и миокард, нервную ткань и орган зрения. Иногда инфекция через кожу возникает при купании в воде и укусах комаров.

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