cossotectsuvwyi95 » 28 ноя 2021, 18:27

Тест на коронавирусную инфекцию - важный инструмент в борьбе с COVID-19. Всемирная организация здравоохранения рекомендует обширное тестирование на наличие коронавируса в любом возможном случае подозрения, что человек может быть его конкретным носителем. Тестирование на коронавирус имеет несколько важных преимуществ. Прежде всего, это позволяет выявлять инфицированных. Это дает возможность временно изолировать носителей и снижает риск заражения здоровых людей. Симптомы COVID-19 могут напоминать грипп. Тест на коронавирус позволяет проверить, является ли человек носителем или страдает иными инфекционными заболеванием.

Положительный результат теста на коронавирус позволяет поместить перевозчика на карантин, а в случае проявления опасных симптомов - оказать немедленную медицинскую помощь. Обширное тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 также важно с точки зрения властей и медицинских учреждений, участвующих в борьбе с пандемией. Мониторинг новых случаев позволяет понять картину пандемии и принять соответствующие меры защиты. Если Вы живете в Архангельске, сделать тест на ковид в Архангельске Вы можете по онлайн-записи тут https://lz29.ru/